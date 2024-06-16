المؤتمرنت -

بن حبتور يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الأضحى

بعث رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة لنائب رئيس المجلس السياسي الأعلى - رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبر رئيس الحكومة في البرقية عن أحر التهاني والتبريكات للشيخ أبو راس بهذه المناسبة الدينية المباركة.. سائلا الله عز وجل أن يمن بالصحة والعافية للشيخ أبو راس ليواصل عطائه في خدمة الوطن والمساهمة في مسار تعزيز الصمود الوطني والجبهة الداخلية في مواجهة العدوان والحصار، وأن يعيد هذه المناسبة على وطننا العزيز وهو في أحسن حال.