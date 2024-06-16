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جيش العدو الصهيوني يعترف بمصرع ضابطين واصابة آخرين



اعترف "جيش" العدو الصهيوني، اليوم الأحد، بمصرع اثنين من جنوده وإصابة آخرين، في معارك جنوب قطاع غزّة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلن "جيش" العدو في بيان له، أنّ الجندين القتيلين هما رقيبين، يخدمان في لواء "ناحال".

كذلك، تحدثت وسائل إعلام العدو عن انفجار مبنى على عدد من الجنود في قطاع غزة، وقالت في وقتٍ لاحق: إنّ مروحية عسكرية وصلت إلى مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس، وعلى متنها عددٍ من الجرحى، بسبب الحدث الذي وقع في غزة اليوم.

وفي وقتٍ سابق، أقرّ "جيش" العدو بمصرع الرقيب، يكير ليفي، من الكتيبة "601" من سلاح الهندسة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وبمقتلهم، ارتفعت حصيلة قتلى "جيش" العدو الصهيوني منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر إلى 664 قتيلاً، بينهم 314 سقطوا منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة. وبالإضافة إلى ذلك، أُصيب 3617 جندياً، وفقاً لما سمح بنشره "الجيش".

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمكن مقاتليها من إيقاع قوة صهيونية متوغلة في الحي السعودي غربي مدينة رفح بكمين محكم وتفجير آلية عسكرية بقذيفة "آر بي جي"، مؤكدةً إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.