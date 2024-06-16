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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية في البحرين الأحمر والعربي، استهدفت مدمّرة أمريكية وسفينتين انتهكتا حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

القواتِ المسلحةِ اليمنية أنقذ ثلاث عمليات بحرية (نص البيان)

المؤتمرنت -
القواتِ المسلحةِ اليمنية أنقذ ثلاث عمليات بحرية (نص البيان)
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية في البحرين الأحمر والعربي، استهدفت مدمّرة أمريكية وسفينتين انتهكتا حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.
جاء ذلك في بيان أعلنه المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع مساء اليوم ألاحد فيما يلي ينشر المؤتمرنت نص البيان :

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على الجرائمِ المرتكبةِ بحقِ إخوانِنا في قطاعِ غزةَ، ورداً على العُدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ والقواتُ البحريةُ في قواتِنا المسلحةِ اليمنيةِ عمليتينِ عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ وعلى النحوِ التالي:
الأولى استهدفتْ مدمرةً أمريكيةً بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستية.
والثانيةُ استهدفتْ سفينةَ ( CAPTAIN PARIS) بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وذلكَ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ.

ونفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً ثالثةً استهدفتْ سفينةَ ( Happy Condor)في البحرِ العربيِّ وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة.
استهدافُ السفينةِ جاءَ بعدَ انتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وقدْ حققتِ العملياتُ الثلاثُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ بعونِ اللهِ تعالى في الانتصارِ للشعبِ الفلسطينيِّ والردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً
والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 10 ذي الحجة 1445للهجرة
الموافق للـ 16 يونيو 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية








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