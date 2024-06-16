المؤتمرنت -

السيد عبدالملك الحوثي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الأضحى

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية تهننة بحلول عيد الأضحى المبارك من السيد عبدالملك يدر الدين الحوثي .. جاء فيها

بسم الله الرحمن الرحيم

الله واكبر كبيرا والحمدالله كثيرا وسبحان الله بكرتا واصيلا



الاخ العزيز الشيخ/ صادق امين ابوراس

رئيس الموتمر الشعبي العام



السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك

يسرني أن أهنئكم بهذه المناسبة سائلين المولي جل وعلا ان يعيده عليكم وعلينا وعلى شعبنا اليمني العزيز وامتنا الاسلامية باالخير واليمن والبركات وان ينعم على شعبنا اليمني والشعب الفلسطيني المظلوم بالخير والفرج والنصر والتمكين .

كما نسال من الله العلي القدير وان يرحم شهدائنا الابرار وان يشفي جرحانا وان يفرج عن اسرانا وان ينصر اخوتنا في غزة بنصره ان الله سميع الدعاء وهو ولي الهداية والتوفيق

وكل عام وانتم بخير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم /عبدالملك بدرالدين الحوثي

9 ذو الحجه 1445