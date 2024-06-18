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المؤتمر نت - رفع القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الأمانة العامةالشيخ/سيف عبدالولي الهياشي برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام

المنظمات الجماهيرية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

المؤتمرنت -
المنظمات الجماهيرية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
رفع القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الأمانة العامةالشيخ/سيف عبدالولي الهياشي برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء فيها :
الأخ المناضل الشيخ/صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمرالشعبي العام المحترم
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1445هـ يسرني ان أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بإسمي شخصيا ونيابة عن زملائي بقيادة دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات وكوادر منظمات المجتمع المدني من أعضاء المؤتمر الشعبي بهذه المناسبة الدينية العظيمة والتي من خلالها نستلهم معنى التضحية والتسامح والتآخي والصمود.
الأخ رئيس المؤتمر..
تأتي هذه المناسبة وبلدنا مازال يقاوم بكل بسالة وصمود وصبر للعدوان الخارجي بكل أشاكله من عدوان مباشر وحصار وتجويع واستهداف بريطاني أمريكي ظالم انتقاما من موقف بلدنا المشرف لنصرة اخواننا في فلسطين عامة وغزة خاصة ورغم كل ذلك تأتي هذه المناسبة الدينية العظيمة مع بوادر فتح الطرقات بين المحافظات التي تبشر بانفراجات طيبة على طريق توحيد الصف وحلول السلام والأمن والاستقرار إن شاء الله وذلك بفضل قيادتكم الحكيمة للمؤتمر وجهوكم الكبيرة مع جميع الأطراف الشريفة بالوطن للخروج بالوطن من هذه المحنة .
الأخ رئيس المؤتمر .. أننا في قيادة الدائرة وأعضاء المؤتمر في منظمات المجتمع المدني نؤكد وقوفنا ودعمنا لكل جهودكم وخطواتكم في إحياء وتعزيز نشاط المؤتمر التنظيمي والدور الوطني والموقف العروبي لدعم القضية الفلسطينية.
أخيرا .. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في قيادتكم الحكيمة للمؤتمر والصحة والعافية لكم دائما ولشعبنا اليمني العظيم دوام الصحة والعافية والأمن والإستقرار.
وتقبلوا مني خالص تحياتي وتقديري لكم
أخوكم الشيخ/سيف عبدالولي الهياشي
القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية
عضو الأمانة العامة








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