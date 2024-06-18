المؤتمرنت -

أحمد الرهوي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

تلقى الأخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى من عضو المجلس السياسي الأعلى- عضو اللجنة العامة أحمد غالب الرهوي.

أكد فيها أن هذه المناسبة الدينية العظيمة مبعث أمل في توحيد وجدان وغايات المسلمين وإزالة الفوارق فيما بينهم، وتذكيرهم بأنهم ينتمون لدين واحد، ويواجهون مخططات تآمرية تهدد مصيرهم ومقدساتهم.

وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي العام بقيادة رئيسه الأخ صادق أمين أبوراس تمكن من إفشال المؤامرات التي استهدفت وحدته، واستطاع أن يلعب دورا محوريا في مواجهة العدوان والحصار، وفي دعم الموقف اليمني المساند للأشقاء في قطاع غزة، وتعزيز وحدة الجبهة الداخلية لإفراغ الضغوط الأميركية من فاعليتها عسكريا واقتصاديا وأمنيا، في ظل استمرار معركة طوفان الأقصى التي تلعب فيها القوات المسلحة دورا شجاعا يضاف إلى رصيد اليمن المشرف على مر التاريخ.

وأوضح الرهوي أن الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة تستدعي المزيد من التعاون والتماسك، للجم الغطرسة الصهيوأميركية ومنع تصفية القضية الفلسطينية التي عادت إلى الوجهة بفضل بطولات المقاومة، واستكمال معركة التحرر في اليمن وترسيخ وحدة اليمن أرضا وإنسانا.

وعبر الرهوي في برقيته عن أمنياته بأن تعود هذه المناسبة وقد تحقق للشعب اليمني ما يصبو إليه.