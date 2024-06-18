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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية تعزية إلى القاضي شكري عبدالغفار

الأمين المساعد للمؤتمر يعزي القاضي السروري بوفاة والده

المؤتمرنت -
الأمين المساعد للمؤتمر يعزي القاضي السروري بوفاة والده
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية تعزية إلى القاضي شكري عبدالغفار السروري قاضي الاحوال الشخصية بمحكمة غرب الامانة واخيه الأستاذ فهمي عبدالغفار السروري بوفاة والدهم الشيخ عبدالغفار عبدالباري السروري وكافة آل السروري بعزلة الايفوع مديريه المواسط محافظة تعز.
وعبر الأمين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه ومواساته بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون .








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