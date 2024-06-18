المؤتمرنت -

وزارة الخارجية ترد على التصريحات الأمريكية

أدانت وزارة الخارجية بالجمهورية اليمنية بأشد العبارات ما ورد في بيان الخارجية الأمريكية وعدد من الدول بشأن القبض على شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية التي انتهكت القانون اليمني وأضرت بمصالح الشعب.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان هذه البيانات تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للجمهورية اليمنية، وإصرارا على مواصلة التنكر والاستخفاف بمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وتعد أمرا غير مقبول.

وأشارت إلى أن هكذا بيانات تأتي كمحاولة أمريكية بائسة للتغطية على فضيحتها المدوية التي كشفتها الأجهزة الأمنية وما عكسته المعلومات من نزعة أمريكية متجذرة في سلوكها العدائي وسياساتها التدميرية الممنهجة ليس فقط ضد اليمن وإنما ضد البلدان العربية والإسلامية.

ودعت وزارة الخارجية الحكومات والشعوب الصديقة والشقيقة إلى مراقبة الأدوار التدميرية المشبوهة التي تلعبها سفارات هذه الدول المارقة، وتحديدا الأمريكية التي لها أدوار تخريبية في إطار السياسة الأمريكية الموحدة ضد كل بلد عربي ومسلم

المصدر /سبأ