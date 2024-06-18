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القطاع الإعلامي بالمؤتمر يعزي بوفاة الصحفية سيدة الهيلمة

بعث القطاع الإعلامي في المؤتمر الشعبي العام برقية تعزية إلى الزميل محمود الهيلمه

نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر بوفاة شقيقته الأستاذة سيدة يحيى الهيلمة رئيسة تحرير صحيفة المرأة والتي انتقلت إلى جوار ربها بعد حياة حافلة بالعطاء .



وعبر القطاع الإعلامي في المؤتمر عن خالص تعازيه برحيل الأستاذة سيدة يحيى الهيلمة التي كان لها دور في خدمة العمل الصحفي وتطوير عمل الصحافة النسوية في اليمن ؛سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون