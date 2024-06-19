المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهان بمناسبة عيد الأضحى من قيادات حزبية

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقيات تهان من عدد من قيادات الأحزاب السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث تلقى تهنئة من نشـوان نـاصر النصيـــري الأمين العام للجبهة الوطنية الديمقراطي عضو مجلس التنسيق الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي جاء فيها :



فخامة الشيخ المناضل / صادق بن أمين أبو رأس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى حفظكم الله وبعد :-



يشرفني شخصياً ونيابتاً عن كافة قيادات وأعضاء الجبهة الوطنية الديمقراطية أن أرفع لفخامتكم وعبركم الى كافة قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام أسمـــــى أيات التهانـــــي وأصـــــدق التبريكـــــات ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ١٤٤٥ هـــ ـــ ٢٠٢٤ م ..



ويسعدني أن أنتهز الفرصة بهذة المناسبة الدينية العظيمة لأعبر عن إعتزازي الكبير للأدوار الوطنية والمواقف الشجاعة التي تحلى بها فخامتكم في ظل المراحل الصعبة والقاسية والحرب الظالمة والحصار الجائر التي عانى منها الوطن والمواطن طوال أكثر من تسع سنوات مضت ، حيث كنتم ولآزلتم وستظل مصدراً للفخر ورمزاً للنضال والصمود والتضحيات وقدوةً حسنه لنا ولكل أبناء شعبنا اليمني العظيم ..



ونؤكد لفخامتكم وقوفنا معكم ومع كل الشرفاء المخلصين في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ووحدته وأمنه وإستقراره ، سائلاً العلي القدير أن يعيد هذة المناسبة علينا وقد تحقق النصر المؤزر والكامل لبلادنا ..



كــــــل عــــــــام وأنــــتـــــم والـيــمـــن الحبيب بـألــف خــيــر وصحـــــة وعافيـــــة ..



أخوكم / نشـوان نـاصر النصيـــري

الأمين العام للجبهة الوطنية الديمقراطية

عضو مجلس التنسيق الأعلى

لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

كما تلقى تهنئة مماثلة من خالد جيوب الردفاني الأمين العام لحزب جبهة التحرير عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديموقراطي جاء فيها :



الشيخ/صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام... المحترم

تحيه طيبه وبعد

يسرني آصالة عن نفسي ونيابة عن كل قيادات وقواعد حزب جبهة التحرير أن أرفع لمعاليكم بآسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك ومن خلالكم إلى كل قيادات وقواعد حزب المؤتمر وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم

سائلين الله تعالى في هذه المناسبه الدينيه العظيمه أن يمن على بلدنا وشعبنا بالأمن والأمان وكل عام وانتم بخير

اخوكم/خالد جيوب الردفاني

الأمين العام لحزب جبهة التحرير

عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديموقراطي

كما تلقى رئيس المؤتمر برقية تهنئة من

د/ عبدالعزيز البكيرالأمين العام للحزب القومي الإجتماعي

وزير الدولة عضو مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الشيخ المناضل صادق بن أمين أبوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى "حفظكم الله"

يطيب لي أن أرفع إليكم بأحر التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ومن خلالكم إلى كل أحرار أمتنا العربية والإسلامية وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني المجاهد وشعبنا اليمني العزيز بهذه المناسبة التي تمثل محطة دينية عظيمة تجسد معاني وقيم إسلامية جليلة.



نبعث إليكم هذه التهنئة وقلوبنا يعتصرها الألم بسبب ما يعيشه الشعب الفلسطيني في غزة ورفح من عدوان وحصار صهيوني خانق وأسوأ أزمة إنسانية، وذلك يقتضي من أمتنا العربية والإسلامية أن تتحرك تحرك فاعل للدفاع عن إخواننا في غزة ورفح الذين يموتون بالقصف وجوعاً بسبب الحصار الصهيوني، لنمد لهم يد العون كلٌ بما يستطيع عسكرياً وإعلامياً ومختلف أنواع الدعم حتى تظفر أمتنا بالنصر المؤزر إن شاء الله.



ويتعزز في نفوسنا الأمل لأن هذا العيد أتى ‏في الوقت الذي نشهد فيه خطوات إيجابية لبناء الثقة بين بعض الأطراف اليمنية، قد تؤدي للوصول إلى تحقيق التوافق والسلام الكامل بين اليمنيين، والمتمثلة في البدء بفتح الطرقات في بعض المحافظات وقد نجحت بعض المبادرات في فتح عدد من الطرقات، وأرى أنه يجب خفض التصعيد في الخطاب الإعلامي من جميع الأطراف، وتجنب بث خطاب الفرقة والكراهية وتبادل الإتهامات، التي قد تعمل على إفشال الجهود الجارية حالياً.



ونتمنى أن تعود هذه المناسبة على شعبنا اليمني وأمتنا العربية والإسلامية وقد تحقق الأمن والإستقرار والوفاق والنصر والتمكين ودحر الغزاة والمحتلين من كل شبر في الأراضي العربية و الإسلامية وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية.



ونجدد من خلالكم التأكيد علی دعمنا الكامل ووقوفنا خلف القيادة السياسية وكل خطواتها في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن والإحتلال الإسرائيلي في غزة وفلسطين، والتغلب علی التحديات الراهنة التي يمر بها شعبنا اليمني وأمتنا العربية والإسلامية.



وكل عام وأنتم وأمتنا في خير وصحة ونصر وعزة وكرامة إن شاء الله.



د/ عبدالعزيز البكير

الأمين العام للحزب القومي الإجتماعي

وزير الدولة عضو مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال



كما تلقى برقية مماثلة من مختار ناجي علي يونس

الامين العام لحزب الحوار جاء فيها :



الشيخ المناضل/ صادق امين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام.



تحيه وبعد :-

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن قيادات وأعضاء حزب الحوار وكل انصار الحوار ان أتوجه إليكم بأسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات ، وعبركم إلى كل قيادات وكوادر وحلفاء المؤتمر السعبي العام ، وكافة جماهير شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج. .

سائلا المولى عز وجل أن يعيد علينا وعليكم هذه المناسبة الدينية العظيمة بألف خير ، ووطننا وشعبنا ينعمان بالامن والسلام والرخاء والإزدهار والتوحد والإخاء ..



متمنيا لكم موفور الصحة والعافية. ودوام التوفيق والنحاح في. قيادة المؤتمرالمؤتمر الشعبي العام وفي مختلف شؤون حياتكم.



ودمتم والله يرعاكم. .



اخوكم الأستاذ /

مختار ناجي علي يونس

الامين العام لحزب الحوار

