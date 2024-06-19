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المؤتمر نت - بعث الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف

الأمين المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد جميزة

المؤتمرنت -
الأمين المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد جميزة
بعث الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد احمد محمد جميزه مستشار محافظة ذمار الذي رحل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع والاسهام الفاعل في حل القضايا والخلافات بين افراد قبيلته خاصة وفي عموم المديريات بشكل عام .

وعبر الأمين العام المساعد في البرقية التي بعثها الى شقيق الفقيد الشيخ مجاهد احمد محمد جميزة ونجل الفقيد الشيخ مطيع محمد احمد محمد جميزة واخوانه وكافة ال جميزه في منطقة كومان المحرَّق بمديرية الحداء محافظة ذمار باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون .








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