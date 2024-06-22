المؤتمرنت -

عودة أكثر من ألف حاج إلى مطار صنعاء

عاد اليوم إلى مطار صنعاء الدولي ، الف و277 حاجا وحاجة ، قادمين من الأراضي المقدسة عبر الخطوط الجوية اليمنية بعد أدائهم مناسك الحج والعمرة للعام الحالي 1445ه‍..

وأقلت الرحلة الأولى من الفوج الثاني، 150 حاجا وحاجة والثانية 175 والثالثة 147 والرحلة الرابعة 150 والخامسة 148 والسادسة 180 والسابعة 148 والثامنة 179.

وأكد ضيوف الرحمن لدى عودتهم مطار صنعاء الدولي سهولة المعاملة وسرعة الانجاز للاجراءات في مطار صنعاء.

وأعربوا عن شكرهم لوزارتي النقل والارشاد وشؤون الحج والعمرة وهيئة الطيران المدني والخطوط الجوية اليمنية، للجهود التي بذلوها لتسهيل إجراءات الحج .

وكان الفوج الاول من الحجاج عاد امس في خمس رحلات على متنها 816 حاجا وحاجة إلى مطار صنعاء الدولي

سبأ