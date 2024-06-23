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الامين العام للمؤتمر يعزي رئيس فرع المؤتمر بريده

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة الى الشيخ عبدالغني لهيم اللهيم عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمرالشعبي العام بمديريه ريده وإلى الشيخ حمود لهيم اللهيم وكافة ال اللهيم بمديرية ريده محافظة عمران وذلك في وفاة الشيخ هيثم حمود لهيم اللهيم احد القيادات المؤتمريه البارزه على مستوى المحافظة .

وعبر الامين العام في البرقية باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا اليه راجعون".





