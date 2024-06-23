المؤتمرنت -

القوات المسلحة تستهدف سفينتين تضامنا مع غزة

استهدفت القوات المسلحة سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على مجازر العدو الصهيوني في قطاع غزة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوات البحرية نفذت عملية استهداف ثانية لسفينةTransworld Navigator ) ) في البحر الأحمر وذلك بزورق مسير ما أدى إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة.

وأشارت إلى أن القوة الصاروخية نفذت عملية استهداف لسفينةSTOLT SEQUOIA) ) في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة وقد حققت العملية أهدافَها بنجاح.

وذكرت أن استهداف السفينتين جاء لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأكد البيان أنه وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن فقد أدت عمليات القوات المسلحة اليمنية إلى إجبار حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" على المغادرة والانسحابِ من البحر الأحمر نتيجة عمليات استهدافها في البحر الأحمر خلال الفترة السابقة.

وجددت القوات المسلحة تحذيرها لكافة الشركات المستمرة في التعامل التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال الشحن البحري بأن سفنَها سوف تتعرض للاستهداف بشكل مباشر في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية وبغض النظر عن وجهتِها.

وأشادت القوات المسلحة بالشركات التي أوقفت عمليات الشحن البحري إلى موانئ فلسطين المحتلة وتعاملت بإيجابية مع ما جاء في بياناتِها السابقة.. مؤكدة أن عملياتها مستمرة حتى وقفِ العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة