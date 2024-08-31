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المؤتمر نت - استمرار الأمطار الغزيرة في هذه المناطق.. وتحذير لـ6 محافظات

استمرار الأمطار الغزيرة.. وتحذير لـ6 محافظات

المؤتمرنت -
استمرار الأمطار الغزيرة.. وتحذير لـ6 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية ورياح هابطة شديدة على محافظات عدن، لحج وأبين.

كما تشمل الأمطار سهل تهامة والسواحل الغربية لمحافظات تعز، والحديدة وحجة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مرتفعات محافظات تعز، الضالع، إب، ذمار، ريمة، حجة، المحويت، صعدة، شبوة وحضرموت.

ويُتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، مأرب، الجوف، البيضاء والمهرة.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ المحويت: 14.4ملم، حجة: 7.2، تعز: 0.2ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة والسواحل الغربية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول وعبور الجسور الأرضية، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة وتساقط حبات البرد.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية، وانهيار المباني الطينية والشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.








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