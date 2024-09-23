المؤتمرنت -

شهداء وجرحى في قصف صهيوني على جنوب لبنان

استُشهد مواطن لبناني وأُصيب ستة آخرون، صباح اليوم الإثنين، بالغارات الجوية التي شنها طيران العدو الصهيوني واستهدفت منطقة البقاع في لبنان.



وشنت طائرات العدو الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، سلسلة غارات مكثفة وواسعة على منطقتي البقاع وجنوب لبنان.



وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن طائرات العدو الإسرائيلي الحربية، نفذت أكثر من 80 غارة جوية خلال نصف ساعة.



وبحسب الوكالة، "فقد استهدفت الغارات المناطق والأودية الواقعة بين ميس الجبل وعيترون وحولا والطيبة ومركبا وبني حيان ومنطقة جبل الريحان ومرتفعات إقليم التفاح جنوبي لبنان".



كما شنت طائرات العدو الإسرائيلي، غارات على محيط مناطق الشعرا وحربتا والهرمل شرقي لبنان.



وطال القصف منقطة البقاع ومنطقة شمسطار، وبوداي، والنبي شيت، ومحيط بعلبك، ومحيط منطقة زبود في البقاع الشمالي، وجرود الهرمل، وجبل صافي في البقاع الغربي.

