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أخبار
المؤتمر نت - طمأنت وزارة النفط والمعادن، كافة المواطنين بتوفر كميات كافية من المخزون النفطي، ولا داعي للقلق والتدافع في محطات البنزين في العاصمة صنعاء والمحافظات.

النفط والغاز : الوضع التمويني مستقر ولا حاجة للقلق

المؤتمرنت -
النفط والغاز : الوضع التمويني مستقر ولا حاجة للقلق
طمأنت وزارة النفط والمعادن، كافة المواطنين بتوفر كميات كافية من المخزون النفطي، ولا داعي للقلق والتدافع في محطات البنزين في العاصمة صنعاء والمحافظات.
ودعت وزارة النفط والمعادن في بيان، المواطنين إلى عدم الهلع على محطات البنزين وافتعال أزمات ليس لها أي مبرر، مؤكدة استمرار المحطات في تقديم خدماتها للمواطنين في وضعها الطبيعي، ولا يوجد أي قلق.
وجددّت إدانتها واستنكارها الشديدين للغارات الهمجية التي شنها العدوان الإسرائيلي، الأمريكي مساء امس الاحد على منشآت مدنية حيوية في محافظة الحديدة، معتبرة استهداف محطتي كهرباء الحالي، ورأس كتنيب وخزانات كهرباء العرج انتهاكاً سافراً للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأشار البيان إلى أن العدوان الإسرائيلي السافر على اليمن واستهدافه للأعيان المدنية بما فيها محطات الكهرباء وخزانات النفط، يعكس همجية ووحشية وغطرسة كيان العدو المدعوم أمريكياً وأوروبياً ومحاولته مضاعفة معاناة اليمنيين، وثنيهم عن مواقفهم الثابتة والمبدئية في نصرة الشعب الفلسطيني وإسناد قضيته ودعم مقاومته الباسلة.
وحمل البيان المجتمع الدولي، وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية، والإنسانية المسؤولية الكاملة إزاء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على الشعب اليمني وانتهاكه السافر لسيادة الجمهورية اليمنية.
وفي سياق متصل طمأنت الشركة اليمنية للغاز كافة المواطنين بوجود كميات كبيرة واحتياطي من الغاز يكفي لاحتياجات كافة القطاعات التي تعمل بالغاز.
وأهابت الشركة في بيان بكافة المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات وافتعال الأزمات بدون أي مبرر، مؤكدة أنه لا داعي للقلق.
وأشارت إلى أنه في حال أي مخالفة أو رفع في الأسعار يتم التواصل على الرقم المجاني 8000076، أو رقم العمليات 015333303.









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