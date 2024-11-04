المؤتمرنت -

تحذير من طقس بارد في 8 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً خلال الليل والصباح الباكر في ثماني محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أنه يتوقع طقساً بارداً أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب والضالع وأبين، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 04 - 08 درجات مئوية.



ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً نسبياً في الصحارى والهضاب الداخلية خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.



وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 5.3 في ذمار، 6 في عمران، 6.6 في صنعاء، 8.5 في السدة ـ إب.



ودعا المركز المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر والمزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الطقس البارد.