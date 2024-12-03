المؤتمرنت -

الأجواء الباردة مستمرة.. احذروا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة ومرتفعات الضالع وإب.



في حين قد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات لحج، أبين وغرب كل من الجوف ومأرب وصحارى وهضاب حضرموت وشبوة.



وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة شمال الساحل الغربي ومرتفعات وسهل تهامة وغرب صعدة، حجة، المحويت، ريمة وإب مع احتمالية تشكل قطع من الضباب والشابورة المائية في المنحدرات والمناطق المرتفعة منها خلال الليل والصباح الباكر.



وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي / ذمار: 05.5، البيضاء: 07.3، عمران: 07.4، صنعاء: 07.6 درجة مئوية.



ودعا المركز المواطنين في المناطق والمرتفعات الجبلية خصوصاً الأطفال وكبار السن إلى اتخاذ ما يلزم للوقاية من الأجواء الباردة.



وحث المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها، على أخذ الحيطة والحذر.



ونبه المركز سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والضباب أو الشابورة المائية.