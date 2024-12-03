الثلاثاء, 03-ديسمبر-2024 الساعة: 04:06 م - آخر تحديث: 04:04 م (04: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - ذكرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، 15 بالمائة من السكان في اليمن يعانون من أحد أشكال الإعاقات، مبينة أن عدد المعاقين وصل إلى 4.9 ملايين شخص جراء استمرار العدوان والحصار

4.9 مليون معاق في اليمن جراء العدوان

المؤتمرنت -
4.9 مليون معاق في اليمن جراء العدوان
ذكرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، 15 بالمائة من السكان في اليمن يعانون من أحد أشكال الإعاقات، مبينة أن عدد المعاقين وصل إلى 4.9 ملايين شخص جراء استمرار العدوان والحصار.

ورجحت المنظمة في بيان أصدرته بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 3 ديسمبر، أن يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير بسبب آثار العدوان مثل انتشار الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي على البلد.

وأكدت المنظمة أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من بين أكثر المتضررين من العدوان المستمر حيث أنهم يتأثرون بشكل خاص بتدمير البنية التحتية الأساسية كالمستشفيات، ما أدى إلى تقييد شديد في الوصول إلى الخدمات الصحية والمساعدات الإنسانية.

وأوضحت أن هناك أكثر من 16 ألف حالة من النساء والأطفال تحتاج إلى تأهيل حركي وأكثر 460 ألفاً و500 شخص بحاجة إلى أجهزة مُعينة تساعدهم على الحركة، بينما يحتاج أكثر من 153 ألفاً و500 شخص أطرافاً صناعية أو أجهزة تقويمية.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك أكثر من مليوني مُعاق، لم تعد تصلهم أي خدمات صحية أو اجتماعية منذ بداية العدوان، وأكثر من أربعة ملايين مُعاق يحتاجون للوصول إلى خدمات إعادة التأهيل واستخدامها.

وأفادت بأن 90 بالمائة من إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون تحت خط الفقر، وحرم 40 بالمائة من المعاقين من تلقي العلاج المستمر، ما جعلهم عُرضة لانتكاسات صحية بسبب الحصار الجائر المفروض على استيراد الأدوية، ومنع السفر للخارج، رغم حرج معظم الحالات، ما تسبب في حدوث مضاعفات خطيرة لدى الكثير منهم.

ولفتت إلى إغلاق 185 ـ 350 مركزاً ومنظمة وجمعية ومعهداً متخصصاً في رعاية وتدريب وتأهيل المُعاقين، من أصل 450 جمعية ومركزاً، منها 30 مؤسسة واتحاداً وجمعية ومعهداً بالمحافظات الجنوبية والشرقية.

وحسب المنظمة فإن 250 ألف معاق ومعاقة كانوا يتلقون تعليمهم في مدارس التعليم العام والجامعات اليمنية، غير أن العدوان اضطرهم إلى الانقطاع عن التعليم.

ونوهت إلى أن العدوان تسبب في زيادة المعاناة التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة مثل الافتقار إلى الحماية، وعدم الاهتمام حيث أن هناك عدد كبير من عمليات بتر الأطراف نتيجة الضربات الجوية، والألغام، وغيرها، ووفقا لتقرير أممي فقد "أصيب حوالي 6 آلاف مدني بإعاقة نتيجة الأعمال العدائية المسلحة، بعد عام واحد فقط من العدوان".

وحملت المنظمة، تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية عن كل الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات التي تحدث بحق المدنيين.

ودعت أحرار العالم إلى التحرّك الفعّال والإيجابي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه فيها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أتالانتا يُسقط روما بالدوري الإيطالي
رياضة: التعادل يحسم قمة إشبيلية وأوساسونا
عربي ودولي: مصر: نرفض الوجود الصهيوني بمعبر رفح
رياضة: ليفربول للتحليق بالصدارة وأرسنال ويونايتد
عربي ودولي: بلدية غزة تحذر من التدهور البيئي
علوم وتقنية: هل تحتاج النساء للنوم أكثر من الرجال؟
اقتصاد: الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار
أخبار: افتتاح مشاريع تنموية وخدمية بأمانة العاصمة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون الأقصى
فنون ومنوعات: فئران تتعلم "قيادة" السيارات
علوم وتقنية: طفيل غامض يجتاح بريطانيا
أخبار: النواب يستعرض تقريرين بشأن الأوقاف والدواء
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 44 ألفاً و466
أخبار: استمرار الأجواء الباردة مع أمطار متفرقة
أخبار: أمين عام المؤتمر يزور عميد البرلمانيين اليمنيين أبو علي للإطمئنان على صحته
فنون ومنوعات: سحب الجنسية الكويتية من داود حسين ونوال
فنون ومنوعات: وفاة متهم أثناء محاكمته
رياضة: الريال يخنق برشلونة بثنائية في خيتافي
علوم وتقنية: مشروبات الطاقة خطر على الأطفال
مجتمع مدني: كيف يؤثر الإجهاد المزمن على جسمك؟
رياضة: ليفربول يوسع الفارق لـ11 نقطة مع السيتي
رياضة: فوز أول ليونايتد وتشيلسي يتقدم للوصافة
أخبار: القوات اليمنية تستهدف 3 سفن ومدمرة أمريكية
رياضة: نابولي يواصل القبض على قمة الكالشيو
عربي ودولي: روسيا تدمر 29 طائرة مسيرة أوكرانية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024