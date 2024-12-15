المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 44 ألفاً و976

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفاً و976 شهيداً، و106 آلاف و759 مصاباً.



وذكرت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 46 شهيداً و135 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت إلى أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة، مستهدفة المدنيين في المنازل ومراكز الإيواء ومخيمات اللجوء، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.