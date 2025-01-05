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المؤتمر نت - أعلن حزب الله اللبناني، مساء الأحد، عن موعد تشييع جثمان أمينه العام الشهيد حسن نصر الله

حزب الله يعلن موعد تشييع حسن نصر الله

المؤتمرنت -
حزب الله يعلن موعد تشييع حسن نصر الله
أعلن حزب الله اللبناني، مساء الأحد، عن موعد تشييع جثمان أمينه العام الشهيد حسن نصر الله، مبيناً أنه سيكون في الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعد مرور فترة الـ60 يوماً من وقف إطلاق النار.

وقال وفيق صفا، مسؤول لجنة التنسيق والاتصالات في حزب الله، خلال لقائه مع الصحفيين، إن حزب الله أصبح "أقوى وأصلب من الحديد"، وهذا ما أثبته العدو من خلال مواجهاته.

وأوضح أن جثمان الأمين العام الشهيد لحزب الله سيُشيَّع بعد انتهاء مهلة الستين يومًا من الهدنة، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف صفا أن حزب الله مستعد لجميع المناسبات، وسيكون حاضرًا في أي موقف يؤثر على معنويات الشعب. وأكد قائلاً: "أطمئن الجميع، لا داعي للقلق."

وأشار إلى أن قدرات حزب الله قد استعادت قوتها بالكامل، وأن الحزب قادر على مواجهة أي اعتداء بالطريقة التي يراها مناسبة.

وعند سؤاله عن احتمال عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي بعد انتهاء مهلة الستين يومًا، قال صفا: "لم يتم إبلاغ الجيش اللبناني واللجنة المراقِبة بهذا الاحتمال، لكن بعد انقضاء المهلة، القرار سيكون بيد حزب الله والمقاومة لتحديد الإجراء المناسب." وأضاف أن الحكومة اللبنانية، التي وقّعت على الاتفاق، هي المسؤولة عن متابعة الخروقات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما صرّح بذلك الشيخ نعيم قاسم.








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