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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء شديدة البرودة وباردة في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

احذروا طقس الساعات المقبلة

المؤتمرنت -
احذروا طقس الساعات المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء شديدة البرودة وباردة في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات ذمار، البيضاء، صنعاء، عمران، صعدة مع إمكانية تشكل الصقيع على أجزاء منها.

بينما تكون الأجواء باردة في مرتفعات إب، الضالع، أبين، حضرموت، المهرة والمناطق الصحراوية.

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: رصابة (ذمار): -0.6، البيضاء: -0.5، عمران: 2.2، صنعاء: 3.0، ذمار(المدينة): 3.0، سيئون: 3.2، عتق: 4.6 درجات مئوية.

وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من آثار البرودة الشديدة، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن.








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