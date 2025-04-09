المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على الحديدة

أرتفع عدد ضحايا العدوان الأمريكي على مدينة أمين مقبل السكنية في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة إلى 22 شهيدا وجريحا.



وأكدت وزارة الصحة والبيئة في بيان، استشهاد ستة مواطنين بينهم أربعة أطفال وامرأتان وإصابة 16 آخرين نتيجة غارات العدوان الأمريكي على مدينة أمين مقبل والعدد مرشح للزيادة.



وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل للبحث عن ضحايا تحت الركام نتيجة القصف الأمريكي الذي خلف أضرارا كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين.



وأدانت وزارة الصحة بشدة استمرار العدو الأمريكي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية.. معتبرا ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية.



وكان العدوان الأمريكي شن مساء الثلاثاء سلسلة غارات على مدينة أمين مقبل السكنية بالحديدة خلفت أضرارا كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين.