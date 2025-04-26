المؤتمرنت -

8 جرحى بعدوان أمريكي على العاصمة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن إصابة ثمانية مواطنين، جراء استهداف العدوان الأمريكي مساء اليوم العاصمة صنعاء.



وأكدت وزارة الصحة في بيان، إصابة ثمانية مواطنين، بينهم طفلان جراء استهداف العدو الأمريكي حيًا سكنيًا غرب الروضة بمديرية بني الحارث كحصيلة غير نهائية.



وأدانت وزارة الصحة استمرار العدو الأمريكي في استهداف المناطق والأحياء السكنية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم الأمريكية بحق المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية في اليمن.