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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمود أحمد الهارب عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو مجلس النواب

أمين عام المؤتمر يعزي آل الهارب

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يعزي آل الهارب
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمود أحمد الهارب عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو مجلس النواب، رئيس فرع المؤتمر بمديرية قفل شمر، والشيخ علي صغير الهارب شيخ مشائخ المديرية، وإلى نجل الفقيد الشيخ زيد علي هادي الهارب، في وفاة الشيخ علي هادي الهارب، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

مشيداً بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ودوره الفاعل في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم والسعي لتلبية متطلباتهم، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل الهارب بمديرية قفل شمر محافظة حجة في هذا المصاب.

وابتهل أمين عام المؤتمر إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"،،








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