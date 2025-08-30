المؤتمرنت -

صنعاء: تدشين حملة تشجير بمديرية آزال

دشّن وكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني، حملة تشجير في عدد من شوارع وأحياء مديرية آزال، ضمن الأنشطة الجارية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.



وخلال التدشين بحضور مسؤول قطاع الزراعة بالأمانة محمد هاجر، ومدير المديرية محمد الغليسي، وشخصيات اجتماعية، جرى غرس عشرات الأشجار المثمرة في الشوارع والأحياء السكنية بالمديرية، في إطار خطة القطاع لتوسيع المساحات الخضراء وتحسين المظهر الحضاري للعاصمة.



وأوضح الوكيل المداني، أن حملة التشجير تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة، وتجسيداً للهوية الإيمانية في الاهتمام بالزراعة والحفاظ على البيئة.. مشيراً إلى أن الأنشطة المنفذة تسعى لإبراز ذكرى المولد النبوي الشريف بما يليق بعظمة المناسبة ومكانتها في قلوب اليمنيين.



فيما أكد هاجر، أن جميع الأشجار والشجيرات المستخدمة في الحملة منتجة من مشتل قطاع الزراعة بالأمانة.. موضحاً أن القطاع ينفذ خلال هذه الأيام سلسلة من المبادرات المجتمعية وحملات التشجير في مختلف المديريات.



وأوضح أن المبادرات شملت توزيع وغرس مئات الأشجار المثمرة والزينة في شوارع الجزائر، والقيادة، والستين، ومنطقتي الثورة وبني الحارث، وتأهيل وزراعة مثلثات جولة الساعة.. مبيناً أن المبادرات تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي ورفع مستوى الوعي البيئي والمجتمعي بأهمية الحفاظ على الأشجار.



بدوره أكد الغليسي، أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لضمان نجاح المبادرة واستمرار العناية بالأشجار المزروعة، بما يسهم في إيجاد بيئة صحية ونظيفة تليق بأمانة العاصمة وأبنائها.

