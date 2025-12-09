الثلاثاء, 09-ديسمبر-2025 الساعة: 10:24 م - آخر تحديث: 10:20 م (20: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ماذا يحدثُ في المُحافظاتِ الجنوبيَّةِ والشَّرقيةِ اليمنيَّةِ؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
المؤتمر نت - حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الثلاثاء، من أن سوء التغذية الذي تعانيه الحوامل والمرضعات في قطاع غزة له "آثار مدمرة على آلاف المواليد الجدد"

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الثلاثاء، من أن سوء التغذية الذي تعانيه الحوامل والمرضعات في قطاع غزة له "آثار مدمرة على آلاف المواليد الجدد".

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، تيس إنغرام، إنّ "الوضع واضح، النساء اللواتي يعانين من سوء تغذية أنجبن أطفالاً خدّجاً أو منخفضي الوزن يموتون في غرف العناية الفائقة، أو يعيشون ويعانون من سوء تغذية أو مضاعفات صحية"، مضيفة أن "في غزة، نرى العوامل الثلاثة مجتمعة".

وأشارت إنغرام إلى أنّ المنظمة استقبلت في أكتوبر الماضي نحو 8300 حالة من النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يعانين من سوء التغذية الحاد، أي بمعدل 270 امرأة يومياً، في حين "لم تُسجَّل قبل هذا التاريخ أي حالة سوء تغذية لدى الحوامل في القطاع".

ولفتت إلى أن النساء غالباً ما "يضحّين بوجبتهن ليأكلها أولادهنّ"، كاشفة أنّها "شاهدت في مستشفيات غزة مواليد يقلّ وزنهم عن كيلوغرام واحد" يعانون للبقاء على قيد الحياة.

وفي السياق، عبّرت عن أسف المنظمة لـ"العوائق التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بمنع دخول بعض المستلزمات الطبية الأساسية إلى قطاع غزة"، مطالبة بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية.

وبحسب "اليونيسف"، فقد ارتفعت نسبة الأطفال المولودين بوزن منخفض إلى 10% في الفصل الأول من عام 2025، رغم انخفاض العدد الإجمالي للولادات.

كما ارتفع عدد المواليد الذين يتوفون في اليوم الأول من ولادتهم بنسبة 75%، من 27 طفلاً شهرياً في عام 2022 إلى 47 شهرياً بين يوليو وسبتمبر 2025.








