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أخبار
المؤتمر نت - أمانة العاصمة: ضبط مبيدات محظورة

صنعاء: ضبط مبيدات محظورة ومهربة

المؤتمرنت -
صنعاء: ضبط مبيدات محظورة ومهربة
ضبطت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أكثر من 15 طناً من المبيدات الممنوعة والمهربة في أحد المخازن بمنطقة الحثيلي بأمانة العاصمة.

وأوضح مدير وقاية النباتات المهندس أحمد الكول أن الكمية المضبوطة تتجاوز 15 ألف لتر من المبيدات المحظورة والمقيدة، وتحتوي على مواد فعالة ممنوعة، منها: ميثومايل، بيفنثرين، تريازوفوس، بروفينوفوس، وميثيداثيون، إضافة إلى مواد مقيدة الاستخدام مثل مانكوزيب وإثيون.

وأشار إلى أن هذه المبيدات كانت تحمل أسماء تجارية مضللة لأكثر من 60 صنفاً، لافتاً إلى أنه تم تحريزها واستكمال إجراءات إحالة القضية إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وأكد أن الإدارة العامة لوقاية النبات تنفذ خطة متواصلة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية، ومكافحة عمليات التهريب، بما يسهم في حماية القطاع الزراعي والحد من المخاطر الناجمة عن استخدام المواد المحظورة.

واعتبر أن محاولة إدخال هذه الكمية الكبيرة من المبيدات الممنوعة تمثل خطراً بالغاً على البيئة والصحة العامة، لما تسببه من أضرار على الإنسان والنباتات والهواء والتربة والكائنات الحية، فضلاً عن آثارها السلبية على النظم البيئية المختلفة.

وأهاب مدير وقاية النباتات بتجار المبيدات والمدخلات الزراعية الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لتداول المبيدات، والامتناع عن تهريب أو تسويق المواد المحظورة، تجنباً للمساءلة القانونية.








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