المؤتمرنت -

المقاومة اللبنانية تستهدف قوة صهيونية

أعلنت المقاومة اللبنانية،اليوم الثلاثاء، استهداف قوة تابعة للعدو الصهيوني حاولت التقدّم من بلدة البيّاضة باتّجاه بلدة بيوت السيّاد، بصليات صاروخيّة متتالية.



وقالت المقاومة في البيان رقم (1) : دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، وبعد رصد قوّة مدرّعة من جيش العدوّ الإسرائيليّ حاولت التقدّم من بلدة البيّاضة باتّجاه بلدة بيوت السيّاد تحت غطاء ناريّ كثيف، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة من ليل أمس الإثنين 08-06-2026 وحتّى فجر اليوم الثلاثاء 09-06-2026‏ بصليات صاروخيّة متتالية، وأجبروها على الانسحاب باتّجاه البيّاضة".



وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها العسكرية رداً على استمرار العدو الإسرائيلي في خرق التفاهمات والاعتداء على السيادة اللبنانية واستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

