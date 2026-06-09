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أخبار
المؤتمر نت - توقعات بطقس حار هطول أمطار متفرقة

توقعات بطقس حار وهطول أمطار على عدة محافظات

المؤتمرنت -
توقعات بطقس حار وهطول أمطار على عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والسواحل، وطقساً حاراً في المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه يتوقع طقساً صحواً خلال الليل والصباح الباكر وصحواً إلى غائم جزئياً خلال النهار مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة.

ومن المحتمل أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، وحاراً ورطباً حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 34 – 38 درجة مئوية، وهطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من سواحل محافظتي المهرة وحضرموت وأجزاء من السواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرى.

وقد تكون الرياح معتدلة إلى قوية السرعة على أرخبيل سقطرى حيث تتراوح سرعتها ما بين 22 - 32 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية قد يكون الطقس صحواً وحاراً إلى شديد الحرارة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 40 - 45 درجة مئوية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الطقس الحار وشديد الحرارة ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى حيث قد يصل ارتفاع الموج إلى خمسة أمتار.

ونبه أيضاً المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار








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