المؤتمرنت -

47 شهيداً و97 مصاباً في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الحصيلة المحدثة للغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل حتى بعد ظهر اليوم بلغت 47 شهيداً و97 مصاباً.



وأضاف مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان له، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس وحتى اليوم، قد بلغت 3980 شهيدا و12001 مصاب.



وشهد لبنان اليوم تصعيدًا عسكريًا واسع النطاق، امتد من الجنوب وصولًا إلى البقاع شمال شرقي البلاد، تمثل في سلسلة غارات جوية عنيفة شنّها طيران الاحتلال، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.