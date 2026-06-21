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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء تحذّر الطلاب من سلوكيات خطرة تهدد سلامتهم

صنعاء تحذّر الطلاب من سلوكيات خطرة

المؤتمرنت -
صنعاء تحذّر الطلاب من سلوكيات خطرة
أصدرت شرطة المرور، اليوم إرشادات لتأمين السلامة المرورية للطلاب والطالبات، ومنتسبي القطاع التربوي، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1448هـ.

وأوضحت شرطة المرور، في بيان صادر عنها، أن الإدارة العامة تضع في خططها المرورية تأمين حركة السير وتسهيل وصول الطلاب إلى مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية بيسر وأمان، وتعمل على الحد من الازدحامات المرورية في الشوارع المحيطة بالمجمعات التربوية.

ودعا البيان مستخدمي الطرق من سائقين ومارة إلى استشعار المسؤولية الدينية والوطنية والمجتمعية، والالتزام بقواعد وإرشادات السلامة المرورية، لتجنب السلوكيات العشوائية التي تهدد سلامة الطلاب.

وأهابت شرطة المرور بأولياء الأمور والإدارات المدرسية توعية الطلاب بمخاطر بعض السلوكيات الخاطئة أثناء ذهابهم وعودتهم من المدارس.

وحددت حزمة من الضوابط والإرشادات لضمان سلامتهم، بما فيها خطورة ملاحقة الطلاب للسيارات أثناء سيرها، أو التعلق بالمركبات لغرض الصعود العشوائي، والتزام الطلاب بالانتظار في الأماكن الآمنة بعيداً عن حافة الطريق، وعدم الصعود أو النزول من وسائل النقل إلا بعد توقفها تماماً، وتوخي الحذر عند عبور الطرق، والالتزام بالعبور وقطع الشارع بعد التأكد التام من خلو الطريق من المركبات، وتجنب الاندفاع المفاجئ بين السيارات وعدم اللعب أو التجمع في الشوارع الرئيسية والممرات الحيوية المحيطة بالمدارس عقب انتهاء الدوام.

ودعا بيان شرطة المرور سائقي المركبات وباصات النقل المدرسية إلى الالتزام بالقواعد والآداب المرورية بما فيها عدم عكس الخط وخفض السرعة وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة بالقرب من المؤسسات التعليمية والالتزام بالوقوف النظامي لمنع عرقلة حركة السير لتفادي الازدحامات المرورية أمام بوابات المدارس.








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