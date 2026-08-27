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المؤتمر نت - إن اقتران هذه الذكرى الوطنية بالمناسبة الدينية العظيمة يجسد أسمى معاني الإخاء والتلاحم، ويضيء أمامنا، نحن شباب المؤتمر طريق المسؤولية الوطنية، ويعزز في نفوسنا واجب

دائرة الشباب والطلاب تهنئ أبو راس بذكرى تأسيس المؤتمر

المؤتمرنت -
دائرة الشباب والطلاب تهنئ أبو راس بذكرى تأسيس المؤتمر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس، برقية تهنئة بمناسبة حلول الذكرى الـ44 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، من القائم باعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب بالامانة العامة للمؤتمر، ينشر ( المؤتمرنت) فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام – حفظكم الله ورعاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بإرادة شبابية حرة، وعزيمة لاتلين، يطيب لنا في دائرة الشباب والطلاب بالأمانه العامه للمؤتمر وباسم كل شباب المؤتمر الشعبي العام المتمسكين بنهج الوسطية والاعتدال، أن نرفع إلى مقامكم الكريم أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العاموكذلك ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم والتي تزامنت المناسبتين في هذا العام.

إن اقتران هذه الذكرى الوطنية بالمناسبة الدينية العظيمة يجسد أسمى معاني الإخاء والتلاحم، ويضيء أمامنا، نحن شباب المؤتمر طريق المسؤولية الوطنية، ويعزز في نفوسنا واجب الدفاع عن الوطن وصون ثوابته الراسخة المتمثلة في الثورة والجمهورية والوحدة والقرار الوطني المستقل.

ونحن في القطاع الشبابي والطلابي، نثمن عاليًا قيادتكم الحكيمة وثباتكم في حماية هذا التنظيم الوطني الجامع، وحرصكم على رعاية الشباب باعتبارهم طليعة المستقبل وحملة إرث المؤتمر الشعبي العام النضالي.
ونؤكد لكم في هذه المناسبة أننا سنظل أوفياء لمبادئ المؤتمر، متمسكين بصون الوحدة الوطنية، والعمل على تعزيز الصف الوطني وتوحيد الجهود لمواجهة مختلف التحديات التي تستهدف سيادة اليمن ووحدته واستقلال قراره.

كما نجدد تمسكنا بالمواقف المبدئية للمؤتمر الشعبي العام في مناهضة العدوان والحصار، والدفاع عن استقلال القرار الوطني، بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني، ووفق نهج الحوار والشراكة الوطنية، والسعي نحو تحقيق السلام العادل والشامل، استنادًا إلى المرجعيات الوطنية.

وفي هذه المناسبة، نحيي صمود أبناء شعبنا اليمني العظيم، ونبعث بتحية إجلال وإكبار لأبطال القوات المسلحة والأمن المرابطين في ميادين الشرف والبطولة، دفاعًا عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره.

وفي الختام، نكرر لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم ويسدد خطاكم في قيادة المؤتمر الشعبي العام، لما فيه خير اليمن وشعبه، وأن يحفظ وطننا وشعبنا ويجنب اليمن كل مكروه.
دمتم ودام المؤتمر الشعبي العام ركيزةً وطنيةً راسخةً،
وكل عام وأنتم واليمن وشعبه بألف خير.

أخوكم/
ناجي بن يحيى القوسي
القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب
عضو الأمانة العامة








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