المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

ثوابة يحذر من مخاطر البلاستيك على الصحة

حذر مدير عام المركز الوطني لعلاج الاورام الدكتور عبدالله ثوابة، من عواقب استخدام المواد البلاستيكية بشكل عام خاصة في الغذاء والاكل والشرب، والمخاطر التي تهدد صحة الناس لما تسبب بالعديد من الامراض وفي مقدمتها السرطان.



وقال ثوابة خلال مشاركته في المؤتمر الوطني حول البلاستيك الذي اقامه صندوق مكافحة السرطان بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي اليوم بصنعاء، إن الغرض من إقامة المؤتمر هو التوعية سواء للجهات الحكومية الختصة او المؤسسات المعنية وكذا المجتمع بشكل عام، عن الأثر الصحي والبيئي للاوعية والاكياس البلاستيكية واستراتيجية الحد من مخاطر السرطان.



وأضاف " ما دام البلاستيك شائع بهذا الشكل الكبير في كل تفاصيل حياتنا فإلخطر قائم وموجود وحقيقي لكن للاسف الكثير لا يعلم عن هذه المخاطر، حتى بعض الجهات المختصة لا تدرك مدى خطر البلاستيك، يجب ان الوعي عن هذا الاثار الصحية التي تسببها البلاستيك سواء المحفوظ او المستخدم لمرة واحدة او المتلف، ولا بد من تقنين استخدامه للضرورة ولمرة واحدة، مثلا نشرب بقنينة الماء مرة واحدة ولا نشرب بها مرة اخرى".



وشدد التحذير من استخدام الوعية والاكواب البلاستيكية للمشروبات الساخنة، لما تشكل من خطر مباشر الصحة، متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات مهمة وأن يتم استيعابها وتنفيذها حتى نصل الى بيئة نظيفة ونقية خالية من البلاستيك، وأن تتكاتف جهود الجميع كلا من موقعه والمجتمع بشكل عام لتحقيق ذلك، ويجب أن يعي الناس أن البلاستيك مادة ضارة.