المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 74,032

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الأربعاء ، إلى 74,032 شهيدًا و 175,142 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 شهداء (بينهم 8 جدد ، وشهيدة متاثرة يإصابتها) ، و31 إصابة.



ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 1,431 شهيدًا، وإجمالي الإصابات 5,026 وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض 834.



وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.