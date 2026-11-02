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المؤتمر نت - أفضل تقرير معمق مكتوب وأفضل قصة خبرية إذاعية، وأفضل قصة خبرية تلفزيونية، بالاضافة الى أفضل

فتح باب الترشح لجوائز الإعلام الصحي 2026

المؤتمرنت -
فتح باب الترشح لجوائز الإعلام الصحي 2026
أعلنت مؤسسة عوافي للإعلام الصحي، ( مؤسسة اعلامية خاصة يمنية) بالشراكة مع المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة، عن فتح باب التقديم/ الترشح لجوائز الإعلام الصحي 2026.

وتهدف المسابقة التي تنفذ بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبنك التنمية الألماني (KfW)،إلى تعزيز الاهتمام بالرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية وصحة الأم والطفل ، وتكثيف حضور القضايا الصحية في الإعلام اليمني.

كما تسعى المسابقة التي تأتي ضمن مشروع #أول_هدية، إلى تشجيع الصحفيين/ات وصنّاع المحتوى والمؤسسات الإعلاميةفي اليمن على إنتاج محتوى صحي مهني وموثوق، يجمع بين الدقة العلمية والمعالجة الإبداعية، ويسهم في إيصال المعلومات الصحية الموثوقة إلى الأسر والمجتمع، وتصحيح المعلومات والمفاهيم غير الدقيقة المتداولة حول صحة الأم والطفل.

محاور وجوائز المسابقة:

تتمحور المسابقة حول مواضيع: الرضاعة الطبيعية، والتغذية التكميلية، وتغذية الأم والطفل وصحتهما، واللقاحات، وتمنح جوائز المسابقة في أربع فئات رئيسية: هي أفضل تقرير معمق مكتوب وأفضل قصة خبرية إذاعية، وأفضل قصة خبرية تلفزيونية، بالاضافة الى أفضل محتوى صحي رقمي (صنّاع المحتوى والمؤثرون)


وحسب بلاغ صحافي - صادر عن المؤسسة الاعلامية - فقد خصصت المسابقة ثلاث جوائز تكريمية لثلاث مؤسسات إعلامية متميزة في التغطية الصحية، وتشمل هذه الجوائز أفضل قناة تلفزيونية متميزة في تغطية قضايا الصحة والتوعية الصحية، وأفضل إذاعة متميزة في تغطية قضايا الصحة والتوعية الصحية، بالاضافة الى أفضل موقع/ منصة إعلامية رقمية متميزة في تغطية قضايا الصحة والتوعية الصحية.

شروط المشاركة وكيفية التقديم لها على الروابط التالية:

استمارة المشاركة: [الصحفيين/فردية]
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-ZPWaKw-atWQkxzacCz_Y63ZigweYYcnm7A8_5tSCKds2UQ/viewform

استمارة ترشيح المؤسسات الإعلامية: [المؤسسات الإعلامية]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4uR8oMKRyX_tGO9Q4PafmhRZ7HEGas_lM53_EcB3e68-8sA/viewform








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