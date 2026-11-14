المؤتمرنت -

صنعاء تضرب في الرياض وجيزان

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليات عسكرية جديدة في العمق السعودي.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة نفّذت عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض بطائرة مسيرة وحققت هدفَها بنجاح.



وأفاد بأن العملية الأخرى استهدفت محطة الضخ رقم "3" بخط شرق غرب شرق الرياض بطائرتين مسيرتين وحققت العملية هدفها بنجاح.



واشار سريع إلى أن القوات المسلحة نفّذت عملية استهداف لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الطوال بجيزان بصاروخين بالستيين، خلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سودانيون.



وكانت القوات المسلحة قد نفذت في وقت سابق، 5 عمليات استهدفتا منشأة ينبع النفطية، وشركة أرامكو ومحطة الضخ رقم سبعة في الرياض، وطائرة شحن عسكرية في مطار شرورة بنجران، وقاعدة خميس مشيط الجوية.