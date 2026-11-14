المؤتمرنت -

الأرصاد يصدر تحذيراً جديداً للمواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً نسبياً إلى بارد على عدد من المحافظات، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل أن يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في محافظات صعدة، وعمران، وصنعاء، وذمار والبيضاء ومرتفعات إب، والضالع وأبين، أثناء الليل والصباح الباكر تتراوح فيها درجات الحرارة الصغرى بين 6 - 10 درجات مئوية.



ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، والمحويت، وريمة، وإب، وتعز، والضالع وغرب كل من صعدة، وصنعاء وذمار وأجزاء من سهل تهامة.



ويُتوقع أيضاً تشكّل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية.



ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في المحافظات والمرتفعات الآنفة الذكر من الطقس البارد نسبياً والبارد.



كما نبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في الشعاب والوديان أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



ونبه أيضاً سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب تشكل الضباب.