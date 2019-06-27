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المؤتمر نت - تضاربت الانباء المتداولة بشأن وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ، ففيما نفت الرئاسة التونسية نبأ الوفاة ، أكدت مصادر ووسائل إعلام في تونس قبل قليل، أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي توفي

تضارب انباء وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

المؤتمرنت -
تضارب انباء وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
تضاربت الانباء المتداولة بشأن وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ، ففيما نفت الرئاسة التونسية نبأ الوفاة ، أكدت مصادر ووسائل إعلام في تونس قبل قليل، أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي توفي في المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

وأصدرت الرئاسة التونسية بياناً، أعلنت خلاله إصابة الرئيس الباجي قائد السبسي بوعكة صحية حادة، استدعت نقله إلى المستشفى العسكري، ولكنها لم تؤكد وفاته حتى هذه اللحظة.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل رجل أمن وإصابة 9 أشخاص آخرين ، في تفجيرين انتحاريين، وقعا اليوم الخميس، وسط العاصمة تونس، في إحصائيات أولية

والرئيس الباجي قايد السبسي، أو محمد الباجي بن حسونة قايد السبسي، ولد عام 1926، سياسي ومحامٍ تونسي، وهو رئيس حزب نداء تونس، وتقلّد العديد من المناصب الوزارية في عهد الحبيب بورقيبة، ثم عاد للساحة السياسية بعد الثورة التي شهدتها تونس.
* وكالات








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