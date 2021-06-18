الجمعة, 18-يونيو-2021 الساعة: 10:53 م - آخر تحديث: 10:32 م (32: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
هل تحقق مسقط ما عجز عنه المبعوثيّن؟
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - حذر محافظ أبين صالح الجنيدي من تحركات مشبوهة لعناصر التنظيمات الإرهابية في عدد من مديريات أبين، كاشفا

الكشف عن مخطط للعدوان لتسليم أبين للقاعدة وداعش

المؤتمرنت -
الكشف عن مخطط للعدوان لتسليم أبين للقاعدة وداعش
حذر محافظ أبين صالح الجنيدي من تحركات مشبوهة لعناصر التنظيمات الإرهابية في عدد من مديريات أبين، كاشفا عن مخطط لتحالف العدوان لتسليم المحافظة للقاعدة وداعش، وتحويل المحافظة إلى ساحة قتال مفتوحة.

وفيما اكد المحافظ الجنيدي وجود مؤامرة كبيرة تحيكها دول العدوان تكرارا لسيناريو تسليم محافظة أبين للتنظيمات الإرهابية عام 2011م، اشار ايضا إلى اتساع نطاق تواجد تلك التنظيمات التي تعمل تحت غطاء ما تسمى الشرعية على نطاق جغرافي يمتد من شقرة وحتى المحفد ولودر والمنطقة الوسطى والوضيع ..

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن محافظة أبين قوله :" هناك مخطط جديد لتسليم المحافظة للقاعدة وداعش بعد إعادة توطينها في أبين من قبل تحالف العدوان خاصة بعد تطهير مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء من تلك التنظيمات الإرهابية في منطقة يكلا والمناطق المجاورة لها من قبل الجيش واللجان الشعبية العام الماضي".

ولفت إلى أن المخطط الاستعماري لدول الاحتلال والأجندة الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في محافظة أبين والمحافظات والسواحل الجنوبية والشرقية تتكشف يوماً بعد أخر.

وحمل محافظ أبين، دول العدوان الداعمة والراعية لتلك التنظيمات الإرهابية مسئولية الجرائم التي ارتكبت خلال الأسابيع الماضية .. مبينا أن دول العدوان تسعى إلى تحويل أبين إلى معاقل للقاعدة وداعش نظراً لما تمتلكه من موقع استراتيجي كونها تقع بين محافظتي عدن والبيضاء ولها حدود إدارية مع محافظتي شبوة وحضرموت.

واتهم الجنيدي، دول العدوان وأدواتها من المرتزقة والعملاء الذين قدموا من خارج أبين بالوقوف وراء الانفلات الأمني المتصاعد بالمحافظة، والتسبب بتدهور الخدمات العامة وعلى رأسها الكهرباء في ظل اشتداد حرارة الصيف.

ولفت إلى ما يعانيه أبناء أبين من حرمان للحقوق ومصادرة للحريات ونهب للمساعدات الغذائية الإنسانية من قبل المليشيات المتصارعة بالمحافظة.. مؤكدا أن معظم المساعدات الإنسانية التي تباع في الأسواق بالمحافظة تخرج من المعسكرات التابعة لأدوات الاحتلال.
ودعا المحافظ الجنيدي كافة قبائل أبين، التصدي للمخطط السعودي الإماراتي الذي يسعى لتحويل أبين إلى ساحة قتال مفتوحة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: ضربة الشمس.. نصائح عند الاصابة
عربي ودولي: كارثة مناخية ستجتاح العالم قريباً
رياضة: السويد تتغلب على سلوفاكيا في بطولة أوروبا
علوم وتقنية: 4 أطعمة مفيدة لمرضى السكر
علوم وتقنية: دراسة تحذر من استخدام هذه التطبيقات
علوم وتقنية: دواء لالتهاب المفاصل يعالج «كورونا»
مجتمع مدني: تطورات صحة الفنانة دلال عبد العزيز
فنون ومنوعات: ملك أحمد زاهر تشغل الجمهور
عربي ودولي: مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.5 بالمئة
أخبار: مصدر عسكري يستعرض جرائم العدوان ومرتزقته
قضايا وآراء: ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أخبار: تحذير من خطورة الانفلات الأمني في تعز
رياضة: هولندا تنضم إلى المتأهلين بالفوز على النمسا
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة رجل الأعمال محمد الحمادي
أخبار: في اجتماع برئاسة رئيس المؤتمر.. الهيئة الشوروية تنتخب مجيديع رئيساً والحمادي مقرراً
رياضة: أوكرانيا تهزم مقدونيا وتنعش حظوظها
أخبار: غارات هستيرية لطيران العدوان على مأرب
أخبار: علامات ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم
عربي ودولي: قمة "بوتين وبايدن".. اتفاق على حوار شامل
أخبار: خروقات قوى العدوان بلغت 107 خلال 24 ساعة
أخبار: شهيدان بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
أخبار: أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد يحذر من الطقس
عربي ودولي: 147 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى
أخبار: سلاح الجو يجدد استهداف مواقع عسكرية سعودية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021