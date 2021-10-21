الخميس, 21-أكتوبر-2021 الساعة: 10:10 م - آخر تحديث: 10:04 م (04: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
"بانوراما" لمواجهة محاولات طمس جرائم العدوان
يحيى‮ ‬نوري
الاحتلال‮ ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم‮ .. ‬دروس‮ ‬وعِبَر‮ ‬
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - على الرغم من فوائد الثوم الصحية، إلا أن كثيراً من الأشخاص قد يحظر عليهم تناول الثوم نظراً لتأثيره الصحي السيئ عليهم، كشفت خبيرة تغذية عن الفئات الممنوعة من تناول الثوم

تحذير.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الثوم

المؤتمرنت -
تحذير.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الثوم
على الرغم من فوائد الثوم الصحية، إلا أن كثيرا من الأشخاص قد يحظر عليهم تناول الثوم نظراً لتأثيره الصحي السيئ عليهم، فقد كشفت خبيرة تغذية عن الفئات الممنوعة من تناول الثوم.

وأوضحت خبيرة التغذية الروسية آنا إيفاشكيفيتش، أن الأطباء يواصلون مناقشة الخصائص الطبية للثوم، ولكن بالنسبة لمعظم الناس، فإن هذا النبات مفيد إذا تم استهلاكه بكميات محدودة. مشيرة إلى أن الثوم بسبب تركيبته سيساعد في تقوية دفاعات الجسم المناعية خلال موسم انتشار الالتهابات الفيروسية.

وقالت إيفاشكيفيتش في حديث لـ"سبوتنيك"، إن الثوم منشط للجهاز المناعي. بالإضافة إلى أنه يحتوي على كمية كبيرة إلى حد ما من الزنك، مما يساعدنا على مقاومة الفيروسات، ومع ذلك، لا يجب أن تفرط في تناول الثوم.

وأضافت خبيرة التغذية: "شريحتين في اليوم. ولكن إذا كانت هناك مشاكل في الجهاز الهضمي، فعندئذ حتى هذه الكمية كثيرة".

بالنسبة لبعض الأمراض، لا ينصح بتناول الثوم بشكل عام.

وحذرت: "الثوم ممنوع للأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة المفتوحة. كما أنه لا يجب على الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة تناوله، يُمنع تناول الثوم النيء أيضًا. إذا أكل الشخص الذي لديه التهاب في المعدة، فإنه سيصاب بالألم وعدم الراحة".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
أخبار: الصحة تدين استهداف العدوان لمخازن ادوية بصنعاء
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
علوم وتقنية: طبيبة تكشف فوائد مذهلة للتين المجفف
أخبار: طيران العدوان السعودي يقصف العاصمة صنعاء
أخبار: صرف النصف الثاني من راتب مايو 2018 للمتقاعدين
أخبار: هيئة رئاسة مجلس النواب تدين تفجيرات دمشق
رياضة: يوفنتوس يهزم زينيت.. وتشيلسي يكتسح مالمو
رياضة: يونايتد يفوز على أتالانتا بصعوبة
فنون ومنوعات: عروس تموت بـ20 طعنة.. والسبب الجن
رياضة: الأهلي يتجاوز الصقر ويبتعد في الصدارة
رياضة: برشلونة يقتنص فوزاً صعباً على دينامو
أخبار: لن تصدق.. هذا الفيتامين يمنع السمنة
اقتصاد: الذهب يلمع مع تراجع الدولار
أخبار: 19 غارة عدوانية على مأرب والجوف وشبوة وحجة
أخبار: شهيدان و4 جرحى بعدوان سعودي على صعدة
رياضة: وصول شعلة الالعاب الاولومبية الشتوية إلى الصين
مجتمع مدني: الاستحمام بالماء الساخن يساعد فى علاج ارتفاع ضغط الدم
علوم وتقنية: نصائح لمرضى الحساسية قبل فصل الشتاء
أخبار: في ذكرى اغتياله.. الشامي: حسن زيد كان رجلا مدنيا ينبذ التعصب والتطرف
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
رياضة: محمد صلاح يحطم رقما تاريخيا مع ليفربول
أخبار: وفيات كورونا يقارب من الـ5 ملايين عالميا
عربي ودولي: مصرع 34 شخصًا في فيضانات بالهند
أخبار: انتهاكات قوى الاحتلال تهدد النظام البيئي في سقطرى
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021