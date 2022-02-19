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أخبار
المؤتمر نت -

دراسة تؤكد : أوميكرون الخفى ينتشر أسرع

المؤتمرنت -
دراسة تؤكد : أوميكرون الخفى ينتشر أسرع
كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة طوكيو، عن أن متغير أوميكرون الخفى لكورونا BA.2 ينتشر بشكل أسرع من متغير أوميكرون، بل قد يتسبب أيضًا في مرض أكثر خطورة ويبدو أنه قادر على إحباط بعض الأسلحة الرئيسية التي لدينا ضد كورونا، بحسب موقع "CNN".

وتظهر التجارب المعملية الجديدة من اليابان أن أوميكرون الخفى BA.2 قد يكون له خصائص تجعله قادراً على التسبب في مرض خطير مثل المتغيرات القديمة لفيروس كورونا، بما في ذلك دلتا.

ومثل أوميكرون، يبدو أنه يفلت إلى حد كبير من المناعة الناتجة عن اللقاحات، وتعيد الجرعة المعززة الحماية، مما يقلل احتمالية الإصابة بالمرض بعد الإصابة بنسبة 74٪.

كما أن أوميكرون الخفي BA.2 مقاوم لبعض العلاجات ، بما في ذلك sotrovimab ، وهو الجسم المضاد أحادي النسيلة المستخدم حاليًا ضد أوميكرون.

وقال الدكتور دانيال رودس، رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة في كليفلاند كلينك في أوهايو: "قد يكون المتغير الجديد، أسوأ من متغير أوميكرون الأصلي BA.1 وقد يكون قادرًا على الانتقال بشكل أفضل ويسبب مرضًا أسوأ".

قالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها " CDC" أنه "لا يوجد دليل على أن نسب BA.2 أكثر خطورة من نسب BA.1 ويواصل CDC مراقبة المتغيرات التي يتم تداولها محليًا ودوليًا".

وأضافت"سنواصل مراقبة البيانات الناشئة عن شدة المرض لدى البشر والنتائج المستخلصة من أوراق مثل هذه التي أجريت في ظروف معملية."

ويعتبر BA.2 متحورًا بدرجة عالية مقارنة بالفيروس الأصلي المسبب لكورونا الذي ظهر في ووهان ، الصين.

كما أن لديها العشرات من التغييرات الجينية التي تختلف عن سلالة أوميكرون الأصلية ، مما يجعلها متميزة عن أحدث فيروس وبائي مثل متغيرات ألفا، بيتا، جاما، ودلتا.

وقال كي ساتو ، الباحث في جامعة طوكيو الذي أجرى الدراسة ، بأن هذه النتائج تثبت أن BA.2 لا ينبغي اعتباره نوعًا من أوميكرون وأنه يحتاج إلى مراقبته عن كثب.

وأضاف: "إن إنشاء طريقة للكشف عن BA.2 على وجه التحديد سيكون أول شيء" يتعين على العديد من البلدان القيام به.
(اليوم السابع)








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