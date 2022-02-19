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أخبار
المؤتمر نت - سلطت دراسة طبية حديثة، أجريت في الصين مؤخراً، الضوء على تأثير تلوث الهواء على خصوبة الرجال

دراسة تكشف عن عامل خطير يؤثر على خصوبة الرجال

المؤتمرنت -
دراسة تكشف عن عامل خطير يؤثر على خصوبة الرجال
سلطت دراسة طبية حديثة، أجريت في الصين مؤخراً، الضوء على تأثير تلوث الهواء على خصوبة الرجال.

وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "غاما نيتوركس"، وشارك فيها 30 ألف رجل في الصين، إن تلوث الهواء يؤثر على جودة السائل المنوي، وتحديدا على حركة الحيوانات المنوية (قدرة الحيوانات المنوية على السباحة في الاتجاه الصحيح).

ودرس الباحثون في كلية الطب بجامعة تونغجي في شنغهاي، بيانات ما مجموعه 33876 رجلا من 340 مدينة صينية، أعمارهم 34 عاما في المتوسط، بدرجات متفاوتة من التعرض لتلوث الهواء فيما بينهم.

وبحث العلماء عن الأنماط بين جودة السائل المنوي فيما يتعلق بما إذا كان المشاركون قد تعرضوا لكميات من الجسيمات الجوية الملوثة التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرو متر، وبين 2.5 و10 ميكرو متر، و10 ميكرو متر، من 90 يوما قبل زيارتهم إلى المستشفى لتقديم عينات من السائل المنوي.

ولتحديد جودة السائل المنوي، ركز الباحثون على عوامل مثل عدد الحيوانات المنوية، والتركيز، وحركة الحيوانات المنوية، حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

واكتشف الباحثون أنه كلما تعرض المشارك لجزيئات تلوث أكبر، تراجعت كل من الحركة التقدمية والإجمالية للحيوانات المنوية.

والحركة التقدمية للحيوانات المنوية هي قدرة الحيوانات المنوية على السباحة للأمام، بينما تشير الحركة الكلية للحيوانات المنوية إلى قدرة الحيوانات المنوية على السباحة بشكل عام.

وكان الانخفاض في حركة الحيوانات المنوية عند التعرض لجسيمات هوائية ملوثة يقل قطرها عن 2.5 ميكرو متر، بحدود 3.6 في المئة.

وأشارت البيانات إلى أن تأثير التلوث يكون أكثر وضوحا، وذلك عندما يحدث التعرض خلال الجزء الأول من 90 يوما من تكوين الحيوانات المنوية.

ولفت الباحثون إلى أن الجسيمات الهوائية الملوثة تؤثر على الحيوانات المنوية على المستوى الجيني.








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