الأربعاء, 23-فبراير-2022 الساعة: 03:15 م - آخر تحديث: 03:07 م (07: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
أخبار
المؤتمر نت - حزمة من العقوبات تدرس أمريكا ودول أوروبا فرضها على موسكو، وذلك على خلفية أزمة روسيا وأوكرانيا،

إشتعال أزمة روسيا وأوكرانيا

المؤتمرنت -
إشتعال أزمة روسيا وأوكرانيا
حزمة من العقوبات تدرس أمريكا ودول أوروبا فرضها على موسكو، وذلك على خلفية أزمة روسيا وأوكرانيا، خاصة بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونستيك شرق أوكرانيا، حيث تتضمن تلك العقوبات ما أعلنه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنّ الولايات المتحدة بصدد استهداف «الدين السيادي»، ورغم أنّ تلك العقوبات ستؤثر بشكل سلبي على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، إلاّ أنّ واشنطن تعتزم تطبيق تلك العقوبات.

وكان «بايدن» قد ألقى كلمة مساء أمس الثلاثاء قال فيها: «على مدار الأشهر الأخيرة كنا نخوض تنسيقا وثيقا مع حلفائنا في الناتو وأوروبا والعالم كله تمهيدا للرد. حذرت الرئيس بوتين منذ أكثر من شهر بشكل مباشر مما سيحدث في حال اتخاذ روسيا إجراءات ضد أوكرانيا».

وأشار «بايدن» إلى أنّ روسيا انتهكت سيادة أوكرانيا معتبراً أنّ اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين هو إجراء ضد أوكرانيا، وتابع: «لهذا السبب أعلن اليوم عن حزمة أولى من العقوبات على روسيا ردا على تصرفاتها. نتبنى هذه العقوبات بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا وسنقوم بتشديدها في حال إقدام روسيا على التصعيد».

وكانت العلاقات المضطربة والتوترات بين روسيا وأوكرانيا قد دفعت رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، إلى الإعلان عن إمكانية فرض عقوبات على موسكو، حيث قالا إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيدرسون مجموعة عقوبات على روسيا، وأشار المسؤولان الأوروبيان، في بيان، إلى العقوبات التي تم الاتفاق عليها إثر اعتراف روسيا رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، ومن جانبها أعلنت ألمانيا أنّها أوقفت عملية التصديق على خط أنابيب نورد ستريم 2، بعد قرار الرئيس فلاديمير بوتين إرسال قوات إلى جمهوريتين انفصاليتين معلنتين ذاتيًا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: دنيا سمير غانم تزين رقبتها باسمي والديها
محافظات: تدشين دورات حول التثقيف الصحي بتعز
أخبار: 37 غارة لطيران العدوان على حجة والبيضاء
أخبار: ملاك المحطات يحذرون من استمرار احتجاز سفن الوقود
أخبار: أجواء باردة ورياح.. الأرصاد يحذر من تدني مدى الرؤية
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
أخبار: الوهباني والدرة يفتتحان مركزا تجاريا بالامانة
أخبار: دراسة .. “أوميكرون“ يباغت مناعة الأطفال
مجتمع مدني: الأرق قد يلازم الأطفال حتى سن الرشد
أخبار: إصابة 6 مدنيين بصعدة بنيران الجيش السعودي
عربي ودولي: تونس تدعو رعاياها في أوكرانيا إلى الحذر
أخبار: 29 غارة للعدوان على 4 محافظات
علوم وتقنية: الكشف عن مادة نباتية لعلاج السرطان
رياضة: بايرن يقسو على غرويتر بالدوري الألماني
أخبار: لا تتجاهلها.. 5 أعراض تنذر بسرطان البنكرياس
فنون ومنوعات: نجا من حكم الإعدام فمات فرحاً
أخبار: 3 شهداء بانفجار لغم من مخلفات العدو بصرواح
أخبار: 258 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 48 ساعة
أخبار: حقوق الإنسان تدين جرائم العدوان بحق المدنيين
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
عربي ودولي: الاحتلال يجدد خرق المياه الاقليمية اللبنانية
أخبار: مدني صنعاء يحذر من مخاطر الساعات المقبلة
رياضة: الريال يستهدف ضم صلاح في حالة واحدة
محافظات: تكريم مبتكري حراثة "اكتفاء 1" بالحديدة
أخبار: مديرة اليونسكو تزور صنعاء القديمة ودار المخطوطات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022