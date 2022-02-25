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ما تأثير تناول قرع العسل على صحتك؟

يتميز قرع العسل بمحتوى غذائي غني ومذاق حلو بطبيعته مع سعرات حرارية قليلة جدًا، الأمر الذي يجعله وجبة محببة وصحية بامتياز.



بسبب غنى قرع العسل بالمواد الغذائية، فإن فوائده عديدة ومتنوعة، وهذه قائمة بأهمها:



المساهمة في الوقاية من السرطان

تعد ثمار قرع العسل غنية بمضادات الأكسدة والبيتاكاروتينات التي وجد أنها تساعد على محاربة الشوارد الحرة وتخفيف فرص الإصابة بالسرطان، لا سيما سرطان الرئة.



التقليل من الوزن الزائد

بسبب احتواء قرع العسل على كمية ضئيلة جدًا من السعرات الحرارية مقابل نسبة جيدة من الألياف، فإن تناول قرع العسل قد يساعد وبشكل فعال على خسارة الوزن والدهون الزائدة وعلى الشعور بالشبع لفترات أطول، وفقا لويب طب.



تحسين النظر

بسبب احتواء قرع العسل على كميات كبيرة من فيتامين أ، فإن تناوله بانتظام يساعد على تحسن النظر وتقوية العيون، إذ أن فيتامين أ هو أحد أهم الفيتامينات الهامة التي تحتاجها العيون.



تنظيم مستويات السكر في الدم

يساعد قرع العسل على تنظيم مستويات سكر الدم، وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية، والتي تعمل على إبطاء عملية الهضم، وبتالي التخفيف من الرفعة التي قد تحصل في سكر الدم بعد تناول الطعام.



هذا الأمر تحديدًا يجعل قرع العسل مفيدًا بشكل خاص لمرضى السكري، إذ يتميز قرع العسل بأن له مؤشر جلايسيمي منخفض.



تقوية العظام

تحتوي ثمار قرع العسل على نسب عالية من المنغنيز، والذي تحتاجه العظام لتعزيز امتصاص الكالسيوم فيها وتقويتها.



لذا فإن تناول قرع العسل بانتظام قد يساعد وبشكل كبير على تحسين كثافة العظام، وخاصةً أن فيتامين ج المتواجد في قرع العسل يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين الضروري لتقوية العظام.



تعزيز المناعة

من فوائد قرع العسل الهامة أنه يساعد على منح الجهاز المناعي جرعة دعم وتقوية ملحوظة، وذلك بسبب احتوائه على فيتامين ج، والعديد من المعادن والفيتامينات الهامة الأخرى التي تعمل على:



زيادة قوة جهاز المناعة.

تعزز من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والالتهابات.

تحسين صحة جهاز الدوران



تساعد الخضراوات، والفواكه الحمضية الغنية بالبيتا كاروتينات على تعزيز صحة جهاز الدوران وخفض فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة.



يساعد قرع العسل تحديدًا على خفض ضغط الدم المرتفع، وتخفيف الالتهابات في جهاز الدوران بشكل عام.



فوائد أخرى



لقرع العسل العديد من الفوائد الأخرى، ومن أبرزها الاتي:



تحسين صحة ونضارة البشرة بشكل عام.

تحسين صحة الفم والأسنان وحماية اللثة ومينا الأسنان.

الحفاظ على رطوبة الجسم.



كما يعد قرع العسل غنيًا بالبيتا كاروتينات، بالإضافة للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.



الجدير بذكره أن ما نسبته 88% من ثمار قرع العسل يتكون من ماء.وكالات