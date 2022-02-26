المؤتمرنت -

حقيقة مرض الفنان عادل إمام ونقله إلى المستشفى

كشف المنتج عصام إمام، شقيق الفنان المصري عادل إمام، حقيقة ما تردد من شائعات حول صحة الزعيم ونقله إلى المستشفى.



وقال المنتج عصام إمام، في تصريحات مع موقع صدى البلد الإخباري المصري، إن "الزعيم بخير وصحته على ما يرام، ولم يغادر منزله، ويقضي أوقاته باللعب مع أحفاده ويستمتع معهم بهذه الأوقات، ويقرأ ما هو جديد".



وعبر عن انزعاجه الشديد من الشائعات التي تتردد بشكل دوري عن الزعيم رغم نفيه المتكرر له في عدة وسائل إعلامية وصحفية، معلقًا: "أنا بطمن الناس وبكررها للمرة الألف الزعيم بصحة جيدة، وكفاية ترويج للشائعات بدون تحري الدقة، أنا فعلًا مش عارف أعمل ايه تاني".



جاء ذلك بعد انتشار أنباء، خلال الساعات الماضية، تفيد بنقل الفنان عادل إمام إلى المستشفى، بعد تدهور حالته الصحية، الأمر الذي جعل اسم الفنان الكبير يتصدر محركات البحث.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان عادل إمام لشائعات من نفس النوع، إذ انتشرت شائعات خلال الفترة الماضية بشأن وفاته، وأخرى بشأن إصابته بفيروس كورونا.



ودائما ما طاردت عادل إمام شائعات مرض ووفاة خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها في مارس/ آذار 2020، عندما خرج بنفسه لينفي هذه الأقاويل، وقال في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" إنه أصيب بنزلة برد عادية، وتساءل: "لماذا ترغبون موتي".



وأعلن عصام إمام في وقت سابق أنه وشقيقه عادل إمام يقومان بالتحضير لفيلم سينمائي جديد، يحمل اسم "الواد وأبوه"، والذي يشارك بطولته محمد إمام، النجل الأصغر للممثل الكوميدي.

وبفيلم "الواد وأبوه" يعود عادل إمام إلى شاشة السينما بعد غياب 12 عاما، منذ أن عُرض له آخر أفلامه "زهايمر".*سبوتنيك





