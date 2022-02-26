المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -

افتتاح المختبر الوطني لفحص التربة والمياه ومواد البناء

افتتح وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور وبحضور نائبه الدكتور رضوان الرباعي، صباح اليوم بصنعاء المختبر الوطني لفحص التربة والمياه ومواد البناء.



وأوضح الثور أن المختبر سيسهم في خدمة القطاع الزراعي في اليمن ومعالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه التنمية الزراعية، من خلال تحليل نسبة العناصر في التربة الزراعية والمياه.



واكد أن افتتاح المختبر يأتي ضمن توجهات الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز دوره في الأمن الغذائي، وأن هذه الخطوة ستعمل على معالجة الاشكاليات المتعلقة بالتربة بما يخدم انتاج وجودة المحاصيل الزراعية.



وسيعمل المختبر على تحليل فحص المياه والتربة من خلال الاملاح الكلية والمواد العضوية والعناصر الكيمائية، وفحص واختبار ودراسة التربة لكافة منشآت الري والمنشآت العامة والخاصة ومواد البناء والخرسانة المتصلدة والطرية، واختبارات لأنابيب المياه واختبارات موقعية ومخبرية للمباني والسدود والقنوات والمحاور.

