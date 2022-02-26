المؤتمرنت -

بتسهيلات مغرية .. دولة أوروبية تبحث عن أجانب للزواج

من بين فيديوهات الرحالة المصري أحمد حجاج الشهير بـ«حجاجوفيتش» عن مدن العالم سلط الضوء على دولة سان مارينو الواقعة في شبه الجزيرة الإيطالية والمعروف عنها معاناتها فيما يتعلق بمشكلة الزواج نظرًا لأن أعداد الفتيات أكبر من الرجال، مما جعل الدولة تسمح بالزواج من الشباب الأجانب بجانب عدد من التسهيلات.





وقال «حجاجوفيتش» في الفيديو الذي نشره عبر صفحته الشخصية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حكومة سان مارينو تحاول إنقاذ مستقبل الدولة بتشجيع وتسهيل زواج البنات بالشباب الأجانب، كما تتكفل بكل مصروفات ورسوم الزواج والزفاف، كما أنها تمنح مبلغًا ماليًا هدية لكل عروسين».



وخلال الفيديو، أوضح الرحالة المصري، أنَّه يمكن الحصول على تأشيرة السياحة داخل دولة سان مارينو مقابل 5 يورو والتي تتيح التواجد لمدة ما يقرب 90 يوماً.







شروط الزواج في سان مارينو

وتشمل إجراءات الزواج من فتيات سان مورينو، توفير مجموع من الأوراق للدولة، وفقًا لما ذكره بيان رسمي سابق عن الدولة؛ إذ أشارت إلى الشروط والتي من بينها:



- توفير شهادة الميلاد.



- إثبات للحالة الاجتماعية.



- المؤهل التعليمي.



- أن تتمّ إجراءات الزواج بجميعها كونها تأتي من أجل حياة مستقرة داخل الجمهورية.



وحسبما اوردته صحيفة (الوطن) المصرية فعند الزواج تتكفل الحكومة بجميع مصاريف الزواج الرسمية ومبلغ نقدي من أجل ترتيبات الزواج فضلًا عن حصول الزوج الأجنبي بعد إنجاب الطفل الأول على جنسية دولة سان مارينو إذ أنَّ الإقامة تصل إلى مدة تقارب الـ30 عامًا.



وتزيد مساحة مدينة سان مارينو قليلًا على 61 كيلومتر مربع بتعداد سكان يقدر بأكثر من 32 ألف نسمة.

