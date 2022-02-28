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أخبار
المؤتمر نت -

الفيفا يقرر حرمان روسيا من اللعب على أرضها

المؤتمرنت -
الفيفا يقرر حرمان روسيا من اللعب على أرضها
أكد الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، أن روسيا لن تلعب تحت علمها ولن يتم عزف نشيدها الوطني، معلنا حرمان روسيا من اللعب على أرضها، وفقا لخبر عاجل بثته وسائل اعلامية الليلة الماضية .

وفى اليوم الرابع للحرب، استمر القتال فى عدد من المدن الأوكرانية مع القوات الروسية، بالتزامن مع محاولات إجراء مفاوضات، وبعد أن رفضت كييف مقر انعقاد المفاوضات فى بيلاروسيا، تراجعت وأعلنت نيتها المشاركة.


وأعلن فلاديمير ميدينسكى رئيس الوفد الروسى فى المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا بمدينة جوميل البيلاروسية أن كييف وافقت على عقد الاجتماع وأن الوفد الروسى ينطلق إلى مكان إجرائه.

من جانبه، قال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو إنه اقترح على نظيره الروسى فلاديمير بوتين أن يبقى الوفد الروسى فى جوميل وأن يتم تأجيل المفاوضات مع أوكرانيا لبعض الوقت.

وجاء إعلان ميدينسكى عن موافقة كييف على عقد المفاوضات بعد محادثة هاتفية جمعت الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى مع لوكاشينكو.
(وكالات)








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